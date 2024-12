SANTA MARINELLA - Nel pomeriggio di ieri, sulla Terrazza della Marina al porto turistico, ha preso il via l’evento “Il Villaggio del Mangiar Bene”, che si chiude questa sera. L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di Arsial Regione Lazio, è organizzata dalle associazioni DMO Green Weekend, Cibo futuro e Comunità Slow Food, in collaborazione con il Comune. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, sono intervenuti il vicesindaco Andrea Amanati, il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, il consigliere Alessio Manuelli, che ha curato il progetto, le consigliere Paola Fratarcangeli, Marina Ferullo, Caterina Frezza e i delegati Gianluca Fantauzzi e Ileana Giacomelli. Riscoperta dei sapori del territorio, dei prodotti regionali e della convivialità. Queste le parole chiave del discorso di apertura del vice sindaco Amanati, che ha portato i saluti del sindaco Pietro Tidei ai cittadini presenti durante l’incontro con esperti gastronomi e nutrizionista che si è tenuto sulla terrazza ai piedi del castello Odescalchi. A parlare di alimentazione, del mangiar bene e a rispondere alle tante curiosità dei presenti, sono stati Luca Muzzioli, nutrizionista del Dipartimento Medicina Sperimentale dell’Università Sapienza, Angelo Fanton, presidente di Cibo Futuro e la chef Anna Maria Palma, volto noto della “food tv”. Numeroso ed interessato il pubblico intervenuto, che ha poi potuto iniziare il percorso di degustazione previsto nel programma dell’evento. Ieri mattina i bambini hanno partecipato alla lettura curata dall’associazione “Nati per Leggere”, presso la biblioteca comunale. In piazza Triste, oltre agli assaggi dei piatti cucinati dai ristoratori locali, nel tardo pomeriggio si sono esibiti i Mojo, con cover di brani blues ed inediti. Questa mattina l’appuntamento è a Santa Severa, dove si partirà per un tour gastronomico in bicicletta organizzato dal delegato al ciclo turismo Gianluca Fantauzzi, in collaborazione con Rafariders. In mattinata a Piazza Trieste, ancora degustazioni e incontro con la micologia, alla scoperta dei funghi del territorio.