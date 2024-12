CIVITAVECCHIA – Tanti militanti di Forza Italia hanno atteso l’arrivo a Civitavecchia del segretario nazionale Fi e vicepremier Antonio Tajani, in città per partecipare a un’inaugurazione in porto.

Prima dell’evento ufficiale gli azzurri, tra cui tantissimi giovani, hanno accolto Tajani per un saluto e per fare il punto. Presenti anche il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, il deputato locale, Alessandro Battilocchio e gli amministratori comunali Fi del comprensorio di Civitavecchia.

«La nave azzurra grazie soprattutto all’azione del nostro leader Antonio Tajani, ha il vento in poppa in questa fase - ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale del movimento azzurro, a margine del saluto di Tajani ai militanti azzurri di Civitavecchia e prima della partecipazione del vice premier all’inaugurazione di una nave Msc - La grandissima partecipazione con questo semplice momento di saluto ne è l’ennesima prova. Attorno a Tajani e a Forza Italia, con le sue idee e le sue posizioni sempre chiare e lineari, si sta moltiplicando l’entusiasmo. A ciascuno di noi, a ogni livello, il compito di proseguire e rafforzare l’impegno per fare di Forza Italia “il centro di gravità permanente” della politica italiana». «Avanti, con le maniche rimboccate e il sole in tasca», ha concluso Battilocchio.

