ONANO - Una domenica di festa per la visita del vescovo di Viterbo, monsignor Orazio Francesco Piazza. L’intero paese si è mobilitato per accoglierlo, con una partecipazione calorosa che ha coinvolto tutte le realtà locali, dalle associazioni civili e religiose alle autorità cittadine.

Il sindaco Pacifico Biribicchi, insieme al parroco don Enrico Castauro, ha guidato il momento istituzionale, svoltosi nella suggestiva aula consiliare del Palazzo Monaldeschi, sede del Comune di Onano. In questa cornice storica e ricca di fascino, alla presenza della giunta comunale e dell’Arma dei Carabinieri, il sindaco ha dato il benvenuto al vescovo, consegnandogli una targa ricordo. Monsignor Piazza, visibilmente commosso, ha ringraziato per il gesto e promesso di tornare presto in visita alla comunità onanese.La giornata è proseguita con la celebrazione della messa, un momento sentito e partecipato, che ha visto protagonisti i bambini del catechismo. La liturgia, animata dal coro locale, ha avuto un valore speciale grazie alla presenza dei priori delle confraternite, che durante l’offertorio hanno portato i doni per la celebrazione.

Al termine della messa, il parroco don Enrico Castauro ha espresso il proprio ringraziamento, a cui si è unito il presidente della Pro-Loco Onanese con un gesto di omaggio: un cesto di prodotti tipici del territorio, tra cui spiccavano le rinomate lenticchie di Onano, vero fiore all’occhiello dell’agricoltura locale. La giornata è stata resa ancora più speciale dalla presenza della banda musicale, che ha salutato l’arrivo del vescovo con un’esibizione gioiosa, sottolineando l’atmosfera di festa e condivisione. Immancabile anche il contributo della protezione civile di Onano, che ha garantito il regolare svolgimento dell’evento con il suo prezioso servizio.

La visita del vescovo Piazza ha rappresentato un momento di unità e orgoglio per tutta la comunità onanese, che ha saputo accogliere con calore e partecipazione un ospite speciale, in una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva del paese.

