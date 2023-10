E’ stata celebrata mercoledì sera, presso la basilica di San Francesco alla Rocca, dal vescovo Orazio Francesco Piazza la solenne celebrazione eucaristica alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Dopo l’omelia, la sindaca Chiara Frontini, come tradizione, ha offerto l’olio ed ha acceso la lampada dopo aver pronunciato la preghiera al poverello di Assisi patrono d’Italia. Sul bollettino ufficiale sarà pubblicata l’omelia integrale del vescovo incentrata sul tema della «semplicità come stile di vita» di Francesco e di ogni credente. «Semplicità, che come ha ricordato il vescovo nell’omelia, deve essere per ciascuno, vita vera e umile che sa fa essere la persona trasparente e priva di doppiezza. Un bisogno quello della semplicità - come espresso dal Vescovo - che riguarda le singole persone, le istituzioni e gli amministratori, ma che va a tessere anche la trama delle relazioni interpersonali e sociali». Insomma un bisogno necessario affinché ogni persona, sull’esempio di Francesco sappia nella propria vita essere così come è, con fragilità e qualità, ma senza maschere o trucchi. Durante l’offertorio, la Coldiretti ha presentato al Vescovo cesti con i prodotti del nostro territorio destinati a situazioni di precarietà e fragilità. Alla celebrazione, oltre ad alcuni parroci della città, erano rappresentati i tre ordini francescani, oltre al terz’ordine francescano, al Sovrano Militare Ordine di Malta e tanti fedeli e devoti. I canti sono stati animati dai post novizi dello studentato cappuccino di Viterbo. Al termine della celebrazioni, sono stati fatti al vescovo gli auguri nel suo giorno onomastico e per il suo 70 esimo compleanno.

