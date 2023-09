CERVETERI – Il cambiamento c’è stato con tanto di annuncio roboante del sindaco relativamente all’acquisizione dell’immobile della cantina sociale ormai diventato patrimonio pubblico. Non è stato invece annunciato il trasferimento degli agenti della Polizia locale in quei locali di via Fontana Morella. Segno ormai evidente che difficilmente avverrà il tanto atteso trasloco per una molteplicità di problemi, tra cui quelli economici oltre alla mancata acquisizione di atti antisismici. Morale della favola: il Comune continuerà a pagare l’affitto, ben 17mila euro, nell’attuale alloggio di via Friuli. Tante volte era stato detto da parte della classe politica che la Municipale si sarebbe spostata in una nuova sede dove c’è la cantina e il nuovo centro commerciale non solo dal punto di vista strategico, anche per un discorso di risparmio finanziario. L’iter però ha subito una brusca frenata e si sta andando verso il definitivo semaforo rosso. Avvisaglie ce n’erano state lo scorso anno quando Alessandro Gnazi, assessore al Bilancio, aveva spiegato che l’operazione affinché andasse in porto, avrebbe avuto bisogno di fondi da inserire appunto nel bilancio. Un cambiamento atteso da oltre 20 anni e che potrebbe non avvenire. Il sito sarebbe stato in grado di poter disporre di parcheggi ampi per il parco veicoli e di accogliere i disabili visto che l’attuale caserma non lo consente. I soldi spesi finora avrebbero fatto di certo comodo per altri settori, come quello dei servizi sociali ad esempio.

SOS ORGANICO

Sempre sul fronte della Polizia locale, i vigili urnani devono inoltre far fronte ad altri problemi tra cui la carenza del personale. Nonostante da inizio 2023 la polizia locale possa comunque contare su due unità in più, assunte a tempo indeterminato dopo un regolare concorso, e gli stagionali prolungati fino a dicembre, la situazione è sempre complicata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA