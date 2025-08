LADISPOLI – L’incidente in autostrada all’altezza di Tolfa, il carico di quel tir rovesciato alcuni giorni fa sulla carreggiata sulla Roma-Civitavecchia nei pressi del chilometro 38. Oltre ai detersivi, sparsi qua e la, dopo il ribaltamento del pezzo pesante, anche cibo per cani e gatti che sarebbe andato perso. Invece, dopo i rilievi, la Polizia stradale di Cerveteri-Ladispoli ha donato le crocchette ai volontari di Fareambiente Ladispoli. Non essendo più riutilizzabile nei negozi e nei supermercati, i generi alimentari per animali sono già in possesso delle guardie eco-zoofile che hanno iniziato già a distribuire alle conoscenze e altre associazioni di volontariato che si occupano della salvezza vera e propria degli animali di affezione. «È bene fare del bene, perché il bene vero come questo torna sempre», è il commento riportato sulla pagina ufficiale Facebook di Fareambiente Ladispoli impegnato in mille servizi sul territorio e anche per la tutela degli amici a quattro zampe e delle tante colonie feline dislocate in città.

