«Il Sodalizio piange la scomparsa del maestro Alessio Paternesi, artista di fama internazionale, creatore del monumento al facchini, che si trova in piazza della Repubblica a Viterbo». Così il Sodalizio ricorda il maestro. «Molti facchini, tra cui alcuni purtroppo non più su questa terra, hanno avuto l’onore e il privilegio di apporre la propria firma sul monumento in fase di elaborazione. Il maestro elaborò la sua opera con una chiave di lettura moderna ma contenente tutta l’essenza del trasporto e dello sforzo dei cavalieri di Rosa; i facchini sotto, il capofacchino che guida la macchina e la struttura che si protende verso il cielo con Santa Rosa che svetta in cima – prosegue il Sodalizio -. I facchini lo ricorderanno sempre per la sua affabilità mostrata durante la raccolta delle firme e per la sua dedizione alla Santa e alla nostra città, senza contare le innumerevoli opere che, sparse per il mondo, portano la sua prestigiosa firma». «Il Sodalizio esprime tutta la sua vicinanza alla figlia Monica e alla moglie Danka in questo momento di profondo dolore – conclude il Sodalizio -. Che Rosina lo accolga tra le sue braccia amorevoli per presentarlo al cospetto del padre celeste. Riposa in pace caro maestro Alessio».