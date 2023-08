«Accompagnato dal luogotenente Fabio Tasca e dal comandante di vascello Angelo Capuzzimato della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, insieme al sindaco di Montalto di Castro, l’assessore all’Urbanistica, il presidente del Consiglio comunale e alcuni consiglieri comunali, ho avuto il piacere di visitare la Centrale operativa dell’associazione Life Guard, responsabile del sistema di salvataggio in mare». Lo annuncia in una nota Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

«Un vero e proprio esempio di eccellenza logistica e di sinergia - spiega - messa in atto dal Comune di Montalto con il supporto dei vigili del fuoco, bagnini delle spiagge libere con la Compagnia del Mare Life Guard e la Fin (Federazione Italiana Nuoto), la Scuola Italiana Cani da Salvataggio (Sics), la Polizia Locale e la Protezione Civile in mare, coordinati direttamente dalla Capitaneria di Porto».

«L’incontro con tutti i soggetti coinvolti nel progetto - prosegue Rotelli - mi ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento e l'efficacia di questa importante iniziativa volta a garantire la sicurezza e il soccorso delle persone in mare». «La sinergia dimostrata tra le autorità locali, le associazioni e gli enti marittimi - conclude - rappresenta un modello positivo per altre comunità costiere che intendono rafforzare le loro capacità di salvataggio e risposta in situazioni di emergenza».

