BAGNOREGIO - «Ci tengo a ringraziare pubblicamente il questore Fausto Vinci per il suo lavoro nel nostro territorio e invio i migliori auguri per il nuovo incarico a Latina». Così, in una nota, il sindaco di Bagnoregio Luca Profili. «Il dottor Vinci è stato, per tutta la durata del suo incarico a Viterbo, una persona accogliente e collaborativa, sempre pronto ad ascoltare le esigenze del territorio», prosegue il sindaco. «Abbiamo instaurato, da subito, un rapporto di proficua collaborazione che ha portato a risultati importanti e a un lavoro davvero straordinario con le scuole di Bagnoregio. Un dialogo sempre aperto che culminerà il prossimo 27 maggio con la visita a Civita di Bagnoregio del Capo della Polizia Vittorio Pisani», conclude Profili.

