FIUMICINO - Il sindaco Mario Baccini ha effettuato una visita presso la torre di controllo dell’aeroporto Leonardo Da Vinci per conoscere, ancora più da vicino, una delle realtà più importanti che operano sul nostro territorio, grazie alla quale, oltre 40 milioni di passeggeri ogni anno transitano per la città di Fiumicino.

«Un simbolo rappresentativo di una territorio che da sempre ospita uno degli aeroporti internazionali più importanti del mondo che ha implementato, negli anni, servizi, prestazioni e rotte fino a divenire un hub di altissimo livello- ha sottolineato il sindaco Mario Baccini – è stato molto suggestivo salire sulla torre ed ammirare il lavoro attento dei controllori di volo che ogni giorno assicurano lo spazio areo a migliaia di passeggeri- ha proseguito –. Una collaborazione importante quella con Enav per garantire operazioni strategiche allo sviluppo ed al miglioramento sostenibile della nostra città», ha concluso il sindaco.

«In questa sede abbiamo visto le fasi di decollo ed atterraggio ed osservato come si svolgono le operazioni che caratterizzano una delle nostre principali attività, la gestione del traffico aereo – ha sottolineato il presidente dell’Enav, Alessandra Bruni, che ha accolto, oltre al Sindaco, anche il p`residente del Consiglio Roberto Severini, l’assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca ed il consigliere Agostino Prete – Enav è una delle società più importanti nell’ambito dell’air traffic management e ci occupiamo di gestire, in modo sicuro ed efficiente, il traffico aereo, la gestione dei flussi di traffico, la pianificazione delle rotte. Inoltre curiamo sia la selezione che la formazione e l’aggiornamento del nostro personale.

Un ‘attività, quella dei controllori di volo, molto delicata e settorializzata che richiede livelli di attenzione e concentrazione elevati. Ma siamo organizzati alla perfezione nel rapporto della gestione tra fasi di attività lavorativa e fasi di riposo- ha proseguito –. Ringrazio il Sindaco e la Giunta per questo incontro, uno dei primi passi da parte nostra per dare il ben venuto all’Amministrazione comunale e sperare che possano essere aperte ulteriori forme di collaborazione», ha concluso la presidente che ha inoltre omaggiato il primo cittadino con una rappresentazione in miniatura della torre di controllo, simbolo dell’ Enav, sorta nel1960 ad opera di Riccardo Morandi e riconosciuta di valore storico dal Ministero dei Beni Culturali.