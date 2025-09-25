FIUMICINO - Anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, è intervenuto per esprimere le sue condoglianze per la scomparsa di Simona Bortoletto

Baccini ha scritto«A nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e di coloro che condividono dolore e preghiere, porgo le più sincere condoglianze alla famiglia di Simona Bortoletto». ha scritto Baccini.

Il primo cittadino ha poi aggiunto q«Non ci sono parole che possano lenire un dolore così profondo: una giovane vita spezzata in un attimo – prosegue il Primo Cittadino -. In questo momento così difficile, il pensiero più sentito va al figlio: possa trovare la forza, l’amore e il sostegno necessari per affrontare questo difficile momento e crescere quanto più sereno possibile.

Attendiamo che sia fatta piena chiarezza: l’attività investigativa della Procura della Repubblica è ancora in corso. Solo al termine delle indagini potremo definire ogni aspetto della dinamica; ora serve cautela e rispetto per la verità» il sindaco.

©