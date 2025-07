SUTRI – Il sindaco Matteo Amori, accompagnato dall’assessore alle Politiche sociali Antonio Tosi, in trasferta a Misano Adriatico per far visita al gruppo di cittadini senior impegnati nel soggiorno estivo promosso dal Comune. Un gesto simbolico ma concreto di vicinanza e affeto per sottolineare l’importanza del ruolo degli anziani all’interno della comunità. «La loro esperienza, il vissuto e lo sguardo sul mondo – ha dichiarato il sindaco – sono un patrimonio umano e culturale di inestimabile valore. Sostenere i nostri anziani non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di rispetto verso chi ha contribuito alla crescita della nostra città». Il soggiorno, oltre a offrire momenti di svago e benessere, rappresenta anche un’occasione di socialità, condivisione e partecipazione attiva. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel promuovere iniziative che favoriscano l’inclusione e la qualità della vita dei cittadini senior. «Una comunità è forte – ha concluso Amori – quando sa prendersi cura dei suoi membri più preziosi. Costruire ponti tra le generazioni è uno dei nostri compiti fondamentali».