SANTA MARINELLA - “Accogliamo favorevolmente la nascita del comitato Viviamo la Città, per iniziativa di Carlo Cecconi, che conosco personalmente e al quale auguro un buon lavoro”. Lo dice il Sindaco Pietro Tidei. “La nascita dei comitati e la partecipazione attiva della cittadinanza alla risoluzione dei problemi – continua il primo cittadino - è sempre un buon proposito e di buon auspicio, in particolar modo in questo caso, su un tema così sentito e attuale come l’ambiente e la raccolta dei rifiuti. Colgo l’occasione allora per informare, non solo il comitato, ma l’intera cittadinanza, che è nostra intenzione apportare delle modifiche risolutive al contratto e al capitolato con la Gesam, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Santa Marinella e che, ribadisco per dovere di informazione, già operava sul territorio comunale in precedenza all’insediamento della nostra amministrazione. E’ evidente che debbono essere migliorati diversi aspetti per quanto concerne lo spazzamento delle strade e al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Logisticamente siamo una città complessa, ma questo non può essere una giustificazione per la società, che di comune accordo con gli uffici e i tecnici incaricati deve far fronte alla risoluzione delle problematiche che insistono sul territorio comunale”.

“Infine – conclude il Sindaco – rispetto ad altre realtà, la nostra Tari è senza dubbio più contenuta se paragonata al costo del servizio che viene espletato. Questo non vuol essere sicuramente una giustificazione, ma è evidente che dobbiamo apportare quelle giuste modifiche tecniche ed economiche al capitolato con la Gesam, per migliorare il servizio di pulizia generale della città, che ad oggi, in maniera molto oggettiva, non ci soddisfa appieno”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA