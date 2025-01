S. MARINELLA – La presidente del comitato cittadino per il diritto alla casa Stefania Abbatiello scende di nuovo in campo, per protestare contro l’Enel che nonostante le promesse fatte, ancora non ha attivato il servizio elettrico alle case popolari di Via Elcetina.

“Ci siamo di nuovo fermati ad Eboli – dice ironicamente la Abbatiello - per le case popolari di via Elcetina. Le dieci famiglie che attendono da due anni e mezzo di entrare nei loro alloggi già assegnati, non possono accedervi per la mancanza di utenza elettrica. Ater, ci dice che loro hanno fatto tutto ciò che dovevano fare, compreso il rogito della cabina, ma purtroppo Enel se la sta prendendo comoda. Credo che a loro interessi poco se le famiglie, da due anni e mezzo, attendono di entrare a casa. Perché l’assessore ai servizi sociali non alza il telefono per fare pressione sull’ente elettrico? Anche la Regione Lazio, dopo il bilancio di fine anno, si è fermata. Forse hanno dimenticato che ci sono 140 famiglie che attendono un alloggio e che il complesso di Via Elcetina andrebbe espletato? Cari signori, se si cerca la guerra per far riconoscere un diritto acquisito, che guerra sia. Fino ad ora ci siamo comportati civilmente, armandoci di pazienza, ma ora questa è giunta al termine”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA