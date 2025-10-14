PHOTO
TARQUINIA - Giornata di formazione ieri per i piani di emergenza comunali, presso la Prefettura di Viterbo con il supporto della Direzione Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e Nue 112. Presenti i sindaci, amministratori, Polizie locali e rappresentanti del volontariato dei 60 comuni della provincia.
«Ho partecipato come coordinatore del Coc e presidente Aeopc di Tarquinia insieme al comandante della Polizia locale Nicola Fortuna - spiega Alessandro Sacripanti - ed ho portato un contributo ai presenti con un intervento sul ruolo del volontariato di protezione civile».
