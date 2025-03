FIUMICINO - Tutto pronto per la maratona di Roma e il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti parteciperà per il Rotary International Distretto 2080 alla Run Rome The Marathon con la staffetta del programma Run For Polio. Quattro atleti del territorio locale correranno per il club con l'unico obiettivo di contribuire a sconfiggere la poliomielite nel mondo, sostenendo il programma internazionale End Polio Now, nato con l'obiettivo di debellare questa malattia in particolare Afghanistan e Pakistan, unici due stati al mondo in cui la polio purtroppo non è stata ancora eliminata. Il Distretto 2080, attraverso la Rete del Dono, la piattaforma di crowfunding rivolta a progetti di utilità sociale, è riuscito nel prodigioso obiettivo di raggiungere oltre €40.000,00 di donazioni destinate a tale programma internazionale.

A partecipare alla staffetta per il Club di Fiumicino saranno gli atleti: Vania Circelli, Roberto De Domenico, Nicola Delfino e Lola D'Avello. I quattro podisti dell'ASD X Solid Sport Lab si sono da subito messi a disposizione del club prodigandosi essi stessi nel crowfunding, decidendo simpaticamente di nominare la loro piccola squadra "Le turbo lumache". Per la trentesima edizione della Run Rome The Marathon i partecipanti alla staffetta partiranno dieci minuti dopo l'avvio della gara e con distanze e luoghi stabiliti si alterneranno nella corsa, con l'unico obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile.

«Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha voluto incontrare gli atleti partecipanti alla Maratona di Roma per ringraziarli della loro adesione all'evento sportivo di risonanza mondiale, quale testimonianza di come lo sport sia elemento fondamentale di aggregazione e partecipazione, dove l'obiettivo primario resta quello di fare squadra verso il traguardo finale di un mondo Polio Free», dichiara il presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti A.R. 2024/2025 Catia Fierli.

A salutare gli atleti insieme con i soci del Club Marcello Tamiano, Past President, Alessandro Luccitti, Tesoriere e Roberto Cepparotti, Segretario, anche l'Assessore allo Sport e Cultura del Comune di Fiumicino, Federica Poggio.

«Ringrazio calorosamente gli atleti che parteciperanno alla Run Rome The Marathon di domenica prossima e il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti per aver promosso tale importante iniziativa, dove sport e solidarietà sono un connubio importante per la realizzazione del lodevole progetto internazionale di End Polio Now. Un plauso al Club Rotary di Fiumicino e a tutte le sue socie e soci, per essere un'importante realtà del territorio impegnata attivamente in diversi progetti culturali e di service che contribuiscono alla valorizzazione e promozione della nostra Città», ha affermato l'Assessore alla Cultura Federica Poggio.

«Siamo particolarmente emozionati ed entusiasti di partecipare alla trentesima edizione della Run Rome The Marathon indossando le maglie del Rotary Club Distretto 2080 che specificano gli obiettivi di tutto l'evento sportivo e di raccolta fondi. Prepararsi per una maratona richiede impegno e concentrazione, ma partecipare ad una staffetta è ancora più emozionante e importante perché ci fa sentire parte di un evento internazionale dove tutti insieme possiamo contribuire a sconfiggere la poliomielite. La nostra vera vittoria sta nel contribuire con le nostre gambe alla riuscita dell'intero progetto." - hanno dichiarato i podisti Vania Circelli, Roberto De Domenico, Nicola Delfino e Lola D'Avello, che si alterneranno in quest'ordine nella Maratona di Roma.

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti aveva già partecipato con il Past President Marcello Tamiano nel 2023 alla Maratona di Roma e lo stesso club, guidato dal Presidente Catia Fierli, sarà presente anche nella giornata odierna alla Fun Rome, la camminata non competitiva di 6km tra le bellezze della Città eterna.