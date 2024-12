BOMARZO - L’edizione 2024 del palio di Sant’Anselmo, il 39esimo, la vince il rione Madonna del Piano. Il cavallo Unamore, montato dal fantino Alessandro Cersosimo, è sempre stato in testa nell'anello del Fossatello, tutto intorno gremito di gente in questo 25 aprile. In volata verso la vittoria, imponendosi sugli altri quattro rioni in gara: Poggio, Brogo, Croci (che ha avuto un'ammonizione) e Dentro. La storica corsa di cavalli di Bomarzo ha così il suo vincitore anche per questa edizione 2024. Centinaia le persone che si sono date appuntamento sugli spalti: la festa è stata quindi per il rione dai colori rosa e nero. C'è voluta quasi un'ora prima che il mossiere desse l'ok alla mossa: cinque le false partenze. Durante i tre giri, Unamore e Cersosimo sono sempre stati in testa fino a tagliare il traguardo. Entrambi si sono aggiudicati anche il palio 2023, ma gareggiando con il rione Borgo.

Una tradizione, dalle antiche origini, che rientra nei festeggiamenti in onore del patrono Sant’Anselmo, che si tengono dal 22 al 25 aprile. Alcune fonti, fanno risalire l’origine della gara al 1600. Il rione Madonna del Piano si è aggiudicato il palio 2024 realizzato da Tiziano Piccialuti, originario di Bomarzo.

