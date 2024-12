CERVETERI - Gli “elfi” del Rione Fontana Morella raccolgono le letterine per Babbo Natale. «Al parchetto di via Martiri delle foibe e davanti al plesso centrale dell’I.C. Salvo D’Acquisto troverete due cassette della posta», spiegano dal Rione. C’è tempo fino al 18 dicembre per imbucare la letterina così da ricevere una risposta direttamente da Babbo Natale. Sulla pagina facebook del Rione è possibile trovare e stampare un fac simile da utilizzare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA