«Esprimo grande apprezzamento per il lavoro svolto dai carabinieri facenti capo al colonnello Massimo Friano che, nelle ultime ore, sono stati impegnati in due importanti operazioni di polizia sul territorio provinciale».

Così il deputato Mauro Rotelli, commenta le operazioni che hanno visto impegnati i carabinieri degli ultimi giorni e in particolare gli arresti per spaccio di droga di tre cittadini stranieri a Tarquinia e il blitz effettuato venerdì pomeriggio nel centro storico di Civita Castellana.

«Il rigoroso intervento dei carabinieri rappresenta una risposta decisa alle preoccupazioni espresse dalla comunità, dopo i recenti fatti di cronaca. Con un intervento mirato e tempestivo – spiega il deputato - le forze dell’ordine hanno dimostrato, ancora una volta, la costante presenza sul territorio finalizzata alla tutela e alla sicurezza dei cittadini e al ripristino della legalità. Rivolgo un grande plauso a tutti i nostri uomini e a tutte le nostre donne in divisa - conclude l’onorevole Rotelli - per il grande lavoro che svolgono quotidianamente di contrasto alla criminalità e per garantire una cornice di sicurezza su tutto il territorio provinciale».