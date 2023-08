Il questore di Viterbo chiude per una settimana un bar del litorale. La polizia del Commissariato di Tarquinia e i carabinieri del Nas di Viterbo avevano segnalato diversi episodi rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, accaduti in questo locale. In particolare gli agenti del Commissariato ha verificato che bar somministrava alimenti e bevande e effettuava intrattenimento musicale senza l’autorizzazione comunale, fatti per cui è stato sanzionato. Il Nas di Viterbo, invece, ha accertato che nel bar venivano somministrate bevande alcoliche a ragazzi minori di 16 e 18 anni, nonché violazioni circa la mancata esposizione al pubblico delle tabelle del rischio di alcool e della mancata messa a disposizione dei clienti degli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico. Anche in questo caso è stato sanzionato e segnalato all’autorità giudiziaria competente.

Alla luce dell’istruttoria effettuata dalla polizia amministrativa, il questore di Viterbo ha disposto la chiusura del bar per 7 giorni. Continueranno i controlli ai locali pubblici, in particolare a quelli frequentati da giovani.