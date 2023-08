Il progetto Pulita è bella entra nel vivo a partire da domani con lo spazzamento meccanizzato delle strade dalle 6 alle 10.

Attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata in viale Trento (lato destro posto sulla direzione di marcia da piazzale Gramsci alla stazione ferroviaria) e in via dei Mille. Tale divieto è previsto su entrambe le vie ogni primo e terzo venerdì del mese. «Il progetto, ampiamente annunciato e divulgato via social e stampa circa le modalità di svolgimento, sta entrando nel vivo. In queste settimane abbiamo provveduto all'apposizione dei cartelli. I divieti di sosta sono collocati da giorni ormai e stiamo procedendo con la pulizia delle varie zone del territorio comunale secondo un cronoprogramma ben definito. Le zone interessate sono segnalate con apposita cartellonistica – ricorda la sindaca Chiara Frontini - ed è quindi importante provvedere al parcheggio delle auto in vie diverse da quelle oggetto di intervento, per evitare sanzioni e rimozioni. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini, affinché questa semplice procedura possa diventare in breve tempo una periodica abitudine».