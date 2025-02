CERVETERI - Cerveteri vince il Premio Oscar. Non nel cinema, ma nel prestigioso campo della neurochirurgia. Lo fa grazie al professor Massimiliano Visocchi, insignito della Medaglia Internazionale di Eccellenza in Medicina della Bobby Jones Chiari & Syringomyelia Foundation, un premio internazionale all’eccellenza per gli studi e l’attività chirurgica sulle patologie della giunzione cranio-cervicale, in particolare sulla malattia di Chiari e la siringomielia, una malattia congenita rara causata dallo sviluppo difettoso della fossa cranica posteriore che risulta più piccola del normale. «Il professor Massimiliano Visocchi è un'eccellenza nel campo della neurochirurgia, una vita di studi, di continue ricerche, approfondimenti, una vita dedicata alla medicina e alla scienza - ha detto il sindaco Elena Gubetti - una figura di alto spessore non soltanto da un punto di vista professionale ma anche umano che siamo onorati sia un nostro concittadino. Il prestigioso riconoscimento conferitogli e che ritirerà il prossimo 7 novembre, è il giusto premio per una persona del suo valore». «Estremamente conosciuto, apprezzato e stimato nella nostra città – ha aggiunto Gubetti – il professor Visocchi in tante occasioni ha unito l’amore per la scienza e la medicina anche alla promozione del territorio Cerveteri: da tanti anni infatti, proprio nella nostra città, organizza periodicamente convegni di prestigio assoluto sulla neurochirurgia, facendo conoscere a tantissimi colleghi, studiosi e ricercatori la nostra città».

