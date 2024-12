BAGNOREGIO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita, durante il suo viaggio a New York, alla mostra su Civita di Bagnoregio allestita al consolato italiano di Manhattan. Nell’ultima tappa della sua missione negli Stati Uniti Mattarella ha voluto salutare e ringraziare l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia e il console generale a New York Fabrizio di Michele. Da qui la visita alla sede del consolato su Park Avenue dove dal 4 marzo scorso è stata allestita la mostra fotografica ‘Fra Nuvole e Vento: Gente di Civita’.

Il lavoro, realizzato dal fotografo Brian Stanton, è stato esposto per la prima volta nel 2021 proprio a Civita di Bagnoregio all’interno di palazzo Alemanni. Quindi la tappa di New York e ora è già iniziato il lavoro per realizzare l’esposizione in altre città importanti del mondo.

