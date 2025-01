SANTA MARINELLA – Reazione del gruppo consiliare Noi Moderati, alle parole esternate dalla lista Cittadini al Centro, in merito ad una ventilata ipotesi di crisi nella maggioranza.

“Ci mancava lo show cooking di Minghella per chiudere in bellezza il 2024 – dice la segretaria di Noi Moderati Patrizia Befani - il presidente del consiglio comunale si è dimostrato imbattibile nel rigirare le frittate. Di seguito alla bordata che gli ha servito Stefano Marino, che ha denunciato pubblicamente un abboccamento tra lui e l’ex sindaco Roberto Bacheca, Minghella ha replicato invertendo l’ordine dei fattori, reclamando il fatto di essere stato cercato quale pungolo per defenestrare il sindaco Pietro Tidei. In realtà, mi corre l’obbligo di precisare come Minghella si sia speso, attraversando in lungo ed in largo, non solo il territorio comunale ma anche le rappresentanze politiche dei Comuni adiacenti e i lunghi corridoi del Consiglio Regionale del Lazio, per cercare una legittimazione ufficiale che gli consentisse una garanzia per saltare il fosso. E’ andato da chiunque potesse dirgli di si, promettendo che il Sindaco Tidei “non avrebbe mangiato il panettone” a condizione che il candidato unitario per il centrodestra, dato vincitore a mani basse dopo lo sfacelo di Tidei, fosse identificato proprio in Minghella. A testimoniare questa effervescenza del presidente del consiglio comunale, ci sono decine di messaggi che sono su tutti i cellulari dei politici di centrodestra, ben conservati e che possono essere esibiti a chiunque abbia interesse, compresi il sindaco nei quali il Minghella, oltre a proporsi ed a rendersi disponibile per sfiduciare il sindaco, si lancia in considerazioni poco edificanti nei confronti del suo stesso Sindaco e dei suoi colleghi di maggioranza. Naturalmente la candidatura a Sindaco di Emanuele Minghella è considerata irricevibile da chiunque abbia dimestichezza con le vicende della politica cittadina ed abbia a cuore le sorti ed il progresso di Santa Marinella e Santa Severa”.

“Per questa ragione – conclude Befani - il frenetico girovagare di Minghella si è arrestato già da tempo”.

