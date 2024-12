LADISPOLI – La casella era rimasta vuota oltre un anno fa dopo l’allontanamento dalla Giunta dell’ex assessore a Commercio Stefano Foschi. A distanza di tempo il sindaco, Alessandro Grando, corre ai ripari nominando Gabriele Fargnoli che così farà parte della nuova amministrazione. Oltre a Commercio, avrà anche Politiche sociali e Attività produttive. Oggi la presentazione con foto di rito nell’ufficio del primo cittadino. «Rivolgo a Gabriele Fargnoli – commenta il sindaco Grando - un augurio di buon lavoro e sono certo che insieme a tutta la Giunta e all’Amministrazione comunale lavorerà per il bene della città». Poi una battuta del neo assessore. «Sono veramente orgoglioso – afferma Fargnoli – di accettare questo incarico e di contribuire in modo fattivo alla crescita di Ladispoli. Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta in me». Fargnoli aveva sostenuto la candidatura di Grando nella tornata amministrativa del 2022 con la lista civica “Grando Sindaco” per un soffio non era entrato in aula totalizzando oltre 250 preferenze risultando il più votato tra i non eletti tra tutte le liste della coalizione del centrodestra. Fargnoli è un volto noto del territorio anche per il suo lavoro. È il caporeparto della squadra 26 A dei vigili del fuoco della caserma di Cerenova, sempre in prima linea, assieme ai colleghi, nelle situazioni di emergenza. Ora anche nella mansione di assessore in settori tra l’altro delicato come quello delle Politiche sociali, in un periodo di grande crisi e al Commercio, in piena stagione estiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA