CERVETERI – E alla fine il pesciolone di Campo di Mare, giudicato abusivo dalla Capitaneria di porto, è stato portato via dal comune cerveterano questa mattina, alla presenza proprio della guardia costiera di Ladispoli-San Nicola. Un’azione quasi necessaria questa da parte dell’amministrazione comunale per evitare il sequestro della struttura mangiaplastica, o comunque una multa, installata in spiaggia su di un blocco di cemento durante il primo concerto di Jovanotti del 2019. Come detto nei giorni scorsi dal sindaco, Elena Gubetti, è un’azione condivisa con la Capitaneria di porto annunciando poi lo spostamento del pesce in un’altra zona. Vedremo dove e se verrà collocato in seguito alla ristrutturazione, intanto è stato rimosso dall’arenile pubblico.