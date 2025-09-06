SANTA MARINELLA – Il Partito democratico dice «no al resort a cinque stelle» all’interno del castello di Santa Severa», e invita gli operatori turistici a cambiare obiettivo e a presentare la proposta per la gestione dell’Ex Colonia Marina.

“L’amministrazione regionale – dice in una nota Lucia Gaglione - ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione, da parte di operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte di partenariato pubblico-privato, mediante finanza di progetto, volte alla valorizzazione e recupero dell’ex Colonia Marina di Santa Severa la cui scadenza per la presentazione domande e per il 24 novembre 2025. La documentazione, riguardante il bando, è consultabile sul sito ufficiale della Regione Lazio.

La recente proposta avanzata da Lazio Crea di trasformare il castello di Santa Severa in un resort a cinque stelle, è l'emblema di una visione ristretta con un progetto ben preciso, smantellare la cultura. In due anni e mezzo ci sono state stagioni partite in ritardo con eventi non di particolare livello, paventate chiusure di alcune sale e smantellamento di spazi museali, stato di incuria, ipotesi di trasferimento degli uffici della ragioneria, mancato bando per le botteghe artigiane, nessun programma di valorizzazione e rilancio del sito. Un patrimonio culturale e storico di inestimabile valore, che grazie alle proteste di cittadini, comitati e poi alla valorizzazione voluta dalla Giunta Zingaretti, è stato sottratto alla privatizzazione, non può e non deve essere ridotto a un mero hotel a cinque stelle”.

