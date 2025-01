ALUMIERE - "Passo dopo passo, parola dopo parola, pensiero dopo pensiero. Finalmente per noi ieri è arrivata, con tutta la sua meraviglia, la nostra giornata di ri-partenza, con tante compagne e compagni, amiche ed amici".

Ad esprimersi così il segretario del Partito Democratico di Allumiere Aldo Frezza e tutti i membri del direttivo dopo il convegno da loro organizzato ad Allumiere e dopo l'inaugurazione della nuova sede. Tantissimi gli ospiti che non hanno voluto mancare a quest appuntamento.

"Grazie a tutte le persone presenti: erano tantissime - proseguono dal PD di Allumiere - e grazie a Nicola Zingaretti, Daniele Leodori, Michela Califano, Emiliano Minnucci, Pietro Tidei, Marco Pacciotti, Antonio Rosati, Rocco Maugliani Marta Bonafoni (che ci ha seguito a distanza), a tutto il Coordinamento PD Litorale Roma-Nord per aver condiviso con noi questo importante momento".

La sezione collinare del Partito Democratico di Allumiere nell’Auditorium strapieno ha incontrato la gente e ha aperto le porte alla parte della comunità territoriale che vuole tornare a mettere insieme la forza politica e sociale necessaria a costruire un’alternativa.

In tanti hanno risposto all'invito del Pd che è voluto tornare a parlare di temi, di visioni sulla realtà che vorrebbero costruire. Come annunciato dai Dem questa è stata l'iniziativa che ha dato il la ad un nuovo anno di attività.

I membri della sezione locale hanno evidenziato di volersi mettere in ascolto "per costruire insieme un lavoro di programmazione, già iniziato nei mesi scorsi, dopo la fase elettorale e dopo l’estate che ci ha visto impegnati nella raccolta firme per importanti temi".

I Dem hanno annunciato di "voler superare le battaglie interne alla sinistra e di voler portare avanti un’azione di dialogo, sui temi che ci uniscono e che sono fondamentali per costruire una visione concreta, attenta e di valore". Più volte è stato ribadita la volontà dei pidini di voler tornare a parlare con le persone e per le persone con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno".

"Un Auditorium strapieno, come non si vedeva da tempo, tante le persone che sono arrivate per condividere con noi questa giornata, rappresentanti politici, esponenti di associazioni, figure civiche che come noi si muovono nell’orizzonte della sinistra - concludono dal Pd - quella che ieri abbiamo voluto raccontare è la storia di una ripartenza: subito dopo l’incontro abbiamo inaugurato la nostra nuova sede che è diventata la casa per un gruppo di persone che non ha gettato la spugna, ma con fiducia e anche ostinazione vuole tornare ad essere parte attiva di una nuova stagione politica.

La ripartenza è la speranza di una comunità che vuole costruire un’alternativa, frutto di un’azione di mobilitazione". Come ha detto Nicola Zingaretti e come hanno ribattuto tutti i piedini collinari: “Ci rassicura vedere l’apertura di una sede, perché significa portare speranza e mobilitazione tra le persone e per le persone”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA