S. MARINELLA – “Con l'avvio del progetto “Il Pd incontra e ascolta la città”, lanciato in dicembre, abbiamo avuto l’opportunità di raccogliere proposte e suggerimenti da parte di tutti, in un percorso che crediamo possa dare vita a un dialogo costruttivo e proficuo. Ogni nuovo anno - dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione - porta con sé l’occasione di riflessione e bilancio, per noi, il lavoro svolto nel 2024 è stato positivo e ci prepara ad affrontare con coraggio la programmazione del 2025. Per questo motivo, abbiamo organizzato un’assemblea aperta, alla quale hanno partecipato l'assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati e la consigliera Paola Fratarcangeli, delegata alla valorizzazione dei beni storici e marketing. Questo incontro è stata un’importante opportunità per iscritti, simpatizzanti, associazioni e professionisti per confrontarsi ed avviare insieme una riflessione comune sulle sfide che ci attendono. La formula dell’assemblea aperta rappresenta un punto di contatto fondamentale tra il nostro partito e i cittadini. Vogliamo creare uno spazio di discussione che stimoli la partecipazione attiva, incoraggiando il dialogo tra le varie componenti della nostra comunità. In quest’ottica, abbiamo strutturato dei tavoli di lavoro su macro aree tematiche, specifiche per S. Marinella e S. Severa. Il nostro obiettivo è chiaro, costruire una politica che si fondi sui valori di libertà, inclusione e giustizia sociale, coinvolgendo tutte le forze locali che condividono questa visione. È fondamentale che giovani e donne si sentano parte integrante di questo processo e partecipino con il loro prezioso contributo. Questo incontro ha rappresentato un primo passo verso un progetto concreto e solido che sarà possibile realizzare, solo attraverso un dialogo aperto e un ascolto reciproco con idee e proposte condivise”.