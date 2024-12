CERVETERI - «È tutto vostro bambini e bambine!». Con questa frase il sindaco Elena Gubetti ha ufficialmente riconsegnato alla frazione il parco Vannini. L’area verde era stata chiusa nei mesi scorsi per consentire i lavori di riqualificazione effettuata con i fondi del Pnrr.

«Più giochi per i più piccini e per i più grandi, attrezzature per gli amanti dello sport all’aperto e molto altro. Un parco della città - ha detto il primo cittadino sui suoi canali social - un parco per tutti, pubblico e gratuito».

E sempre con i fondi del Pnrr proseguono intanto i lavori di riqualificazione di altri due parchi del territorio etrusco, in particolare di parco Borsellino e parco Corelli a Valcanneto.

Lavori che sarebbero dovuti terminare già alla fine del mese scorso e per i quali il Comune ha ottenuto la proroga di un mese. A causare il ritardo, come spiegato il primo cittadino, il maltempo delle scorse settimane che ha rallentato alcune opere.

