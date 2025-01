SANTA MARINELLA – “L’amministrazione comunale plaude all’aggiudicazione del bando di gestione della ex Polisportiva, di proprietà della Regione. Un risultato importante che è stato reso noto l’altro ieri dall’ assessore regionale Fabrizio Ghera e che arriva al temine di un lungo iter burocratico e del protrarsi della chiusura dell’unico spazio verde della frazione di Santa Severa”. A dirlo è il sindaco Tidei che ha incontrato i responsabili della società che si è aggiudicata per i prossimi dieci anni la gestione e valorizzazione dell’area. E’ stata questa l’occasione per stabilire di comune accordo alcuni punti fondamentali per la futura e libera fruizione dell’ex polisportiva che, finalmente, tornerà ad essere un luogo di aggregazione, dove praticare lo sport o semplicemente trascorrere del tempo libero all’aria aperta. “Nel corso dell’incontro – prosegue il sindaco - avuto con i vertici della società che gestirà l’area, si è convenuto sulla necessità che venga sempre garantita, nell’arco dell’anno, la possibilità per abitanti e villeggianti, di frequentare e sostare liberamente e gratuitamente all’interno del parco che dovrà mantenere sempre la prerogativa di area verde attrezzata, ma ad ingresso gratuito. Solo chi lo desidererà potrà usufruire dei servizi a pagamento quali l’uso dei campi sportivi o accedere all’area ristoro. Ho anche chiesto la possibilità di utilizzare l’area sportiva a prezzi scontati per i residenti di Santa Severa. Inoltre, in previsione della stagione turistica, si è ritenuto opportuno anche poter utilizzare gli spazi verdi nelle ore serali e notturne, per allestire una piccola arena o per lo svolgimento di spettacoli di intrattenimento. Ritengo che in tal modo sia stato raggiunto un ottimo risultato anche da parte del Comune, poiché l’area dell’ex Polisportiva è una delle location più attraenti di Santa Severa ed è molto amata dai villeggianti”.