ORTE - Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia d’intitolazione del parco Paradiso di Orte Scalo a Roberto Pastura, il militare ucciso dal cancro nel 2013, a soli 34 anni, e riconosciuto “vittima del dovere”.

La suddetta richiesta, avanzata dai suoi familiari e amici nonché dalle associazioni, era stata accolta e approvata all’unanimità nel corso di una seduta del consiglio comunale del 2020. Alla commovente cerimonia, erano presenti autorità militari e religiose, commilitoni, amici di infanzia e molti cittadini. Oltre al sindaco Dino Primieri e alle autorità religiose, hanno preso la parola Simone Negro, legale della famiglia Pastura, e Francesco Ruggiero, presidente dell’Unms (Unione nazionale mutilati per servizio) sezione provinciale di Viterbo, rappresentando l’iter complesso e articolato che ha portato al riconoscimento di Roberto Pastura “vittima del dovere”, poiché impiegato in missione “riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative”. Roberto Pastura, all’epoca ventunenne, si sarebbe appunto ammalato a seguito dell’incarico svolto in una missione di cinque mesi nel Kosovo denominata “Joint Guardian” negli anni 2000, nel pieno delle conseguenze dannose cagionate dai bombardamenti.

La vittima era in servizio nella stazione ferroviaria di Kosovo Polie Teretna, in qualità di addetto alla squadra ponti e lavori di armamento ferroviario. L’obiettivo era restaurare il tratto, danneggiato dai bombardamenti avvenuti anche mediante l’utilizzo di proiettili e armamenti a elevato contenuto di uranio impoverito, sostanza certamente riconducibile alla grave patologia che poi lo ha ucciso.

«L’intitolazione del parco – si legge nella delibera – è finalizzata ad alimentare il ricordo della tragedia che ha subito il nostro concittadino e tutta la sua famiglia, nonché a rievocare quella località quale luogo speciale di socialità e di condivisione dei ragazzi del paese, nel ricordo del significato che ha avuto il parco per Roberto e i suoi amici».

D’ora in poi lo spazio verde assumerà quindi la denominazione di Parco Paradiso Roberto Pastura.

