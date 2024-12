SORIANO NEL CIMINO - C’è la bellezza della natura incontaminata, il villaggio degli elfi e il nuovissimo baby trekking. C’è la storia, con l’imponente torre appartenuta ad uno dei più grandi scrittori del Novecento, Pier Paolo Pasolini. E ci sono loro: un gruppo di ragazzi che si sono riuniti dando vita ad una vera e propria associazione, finalizzata alla promozione di quello che può essere definito, senza dubbio alcuno, un vero e proprio patrimonio storico-naturalistico del territorio. «La cooperativa di comunità Promo Chia - si legge sugli account ufficiali - nasce con l'intento di promuovere e valorizzare il territorio di appartenenza della frazione di Chia e del Comune di Soriano nel Cimino». Una mission che sembrava utopistica ma che, invece, è stata trasformata in realtà dai ragazzi della cooperativa, artefici indiscussi del successo turistico del luogo, denominato “Parco delle Cascate di Chia”. Con l’arrivo della bella stagione, sono centinaia i visitatori che, puntualmente, si riversano in un luogo che è stato teatro di pellicole di successo, quali: “Il Vangelo Secondo Matteo” (1964) di Pasolini; o “L’armata Brancaleone” (1966) di Mario Monicelli, solo per citarne alcuni.

Il Parco delle Cascate di Chia è ormai diventato una meta turistica di qualità, attrezzata con un’ampia area destinata al parcheggio delle auto ed una zona di ristoro. Suggestivi i percorsi, che vantano panorami mozzafiato. Delizioso il villaggio degli elfi, realizzato interamente in legno dai ragazzi della cooperativa prima citata. Nei giorni scorsi l’inaugurazione di una novità assoluta: il baby trekking. «Un’esperienza unica nel cuore del bosco circostante, che permette di immergersi nella natura e di scoprire alcuni degli animali caratteristici della regione. Queste affascinanti creature, finemente riprodotte in legno artigianale, sono accompagnate da pannelli informativi che svelano segreti e curiosità», raccontano alcuni visitatori. Anche durante le festività pasquali appena trascorse, nonostante un Giove affatto clemente, gli organizzatori hanno fatto sapere di aver registrato numerose presenze. «Grazie di cuore️ alle tante persone che, nonostante il tempo, incerto hanno deciso di passare il giorno di Pasquetta al Parco delle Cascate di Chia», hanno scritto sul profilo Facebook.

Per tutte le informazioni, ecco i contatti: www.cascatedichia.it; info@cascatedichia.it; WhatsApp 371 5225406.

©RIPRODUZIONE RISERVATA