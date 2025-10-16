TARQUINIA - Prevenzione e cultura possono camminare insieme. Il Pact, Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, aderisce alla campagna di sensibilizzazione sui tumori del seno 2025. In occasione del mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno, il Pact partecipa con orgoglio alla VI Campagna di sensibilizzazione sui tumori del seno, promossa da Komen Italia fino al 7 novembre 2025. Dal 1° al 31 ottobre, tutti i donatori di Komen Italia potranno accedere gratuitamente ai luoghi della cultura statali, tra cui il Parco archeologico, presentando la ricevuta di donazione rilasciata dall’associazione. Un gesto concreto per unire cultura e solidarietà. Il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia partecipa all’iniziativa con l’illuminazione della Torre e dell’opera “I Cavalli Alati”, simbolo della città e della sua storia. Le luci rosa saranno accese dal 17 al 19 ottobre, dalle 17 fino all’alba, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Dal 17 al 19 ottobre, anche la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri si veste di luce rosa: i tumuli prossimi all’ingresso saranno illuminati dalle 17 fino all’alba, in un suggestivo omaggio alla forza e alla resilienza delle donne. Un’esperienza emozionante che unisce la bellezza millenaria dell’arte etrusca alla sensibilizzazione per una causa fondamentale. Il Pact invita tutti i visitatori a partecipare e condividere questo momento di consapevolezza e bellezza.

