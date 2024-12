SANTA MARINELLA - Un anno di attesa: quali sono i progressi sui lavori al PalaDeAngelis? Lo domandano gli esponenti della Lega Salvini Premier - Santa Marinella che ricostruiscono la vicenda. «Esattamente un anno fa, il 17 novembre 2023, l’amministrazione comunale annunciava la chiusura temporanea del Palazzetto dello Sport "Enzo De Angelis" per lavori di ristrutturazione, con una durata stimata di "alcuni mesi". Oggi, a distanza di dodici mesi, il palazzetto è ancora inaccessibile e i cittadini si domandano cosa stia realmente accadendo. Come Lega Salvini Premier - Santa Marinella riteniamo doveroso fornire alla comunità delle risposte chiare e trasparenti. Pertanto, rivolgiamo all'amministrazione comunale le seguenti domande: Qual è lo stato di avanzamento dei lavori al PalaDeAngelis? È stato completato almeno il progetto di ristrutturazione? Quali interventi sono stati avviati? Quali sono le tempistiche effettive per la riapertura dell’impianto? Quando i cittadini e le associazioni sportive potranno tornare a utilizzare il palazzetto? Quali sono le difficoltà che hanno causato questo ritardo? Ci sono stati problemi di natura burocratica, economica o tecnica? In caso affermativo, quali misure sono state adottate per superarli? Qual è il costo totale del progetto e chi lo sta finanziando? È stata rispettata la previsione di spesa iniziale o si è verificato un aumento dei costi?»

«Il PalaDeAngelis - sottolineano dalla Lega - è un punto di riferimento fondamentale per lo sport e la socialità a Santa Marinella. Il prolungarsi dei lavori rischia di compromettere le attività di molte realtà sportive locali, oltre che la fruizione da parte della cittadinanza. Confidiamo che l’amministrazione fornisca al più presto le risposte necessarie e metta in campo tutti gli strumenti per accelerare i tempi e restituire il PalaDeAngelis alla nostra comunità».

