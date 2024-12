Il porto di Civitavecchia continua a “costruire” la sua nuova immagine. Saranno illustrati oggi dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, gli interventi e i lavori per la realizzazione del nuovo accesso al bacino storico e il futuro nuovo collegamento con l'antemurale. Un intervento considerato strategico per lo scalo e la città di Civitavecchia. Ruspe e mezzi meccanici sono già entrati in azione e le prime immagini entrano a far parte di diritto nella storia della città e del porto. Lo ha scritto ieri in un post social anche il consigliere comunale Massimiliano Grasso, cristallizzando un’immagine emblematica.

«L’apertura della bocca a sud cambierà la configurazione dello scalo - dice Grasso -, che tornerà ad avere due ingressi come 2000 anni fa, e restituirà l’antemurale ai cittadini, che potranno passeggiarci raggiungendolo dal nuovo collegamento che sorgerà nei pressi dell’Autorità portuale; consentirà anche la creazione di una nuova grande piazza dietro il forte Michelangelo, dove nasceranno un’area per lo sport all’aperto e un centro congressi accanto a quella che presto sarà la nuova spiaggia alla Marina, protetta dall’antemurale. Entro la primavera del 2026 sarà realtà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA