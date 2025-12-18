TARQUINIA – Tarquinia darà il benvenuto al 2026 con la XXII edizione dell’Etruria musica festival, nella sua versione invernale.

Promossa dall’associazione Sound garden, in collaborazione con il Comune, la rassegna proporrà tre concerti gratuiti in programma il 2, 3 e 4 gennaio 2026, alle 18, nella sala consiliare del palazzo comunale.

Punto di riferimento per gli appassionati di musica di qualità, il festival conferma un cartellone di alto profilo artistico, capace di attraversare linguaggi e stili diversi: dal jazz al recital pianistico, fino alle raffinate contaminazioni tra musica classica e moderna.

Ad aprire la manifestazione, il 2 gennaio, sarà il Francesco Pierotti Quintet, composto da Francesco Pierotti (contrabbasso), Francesco Zampini (chitarra), Giovanni Benvenuti (sax tenore), Cosimo Boni (tromba) e Bernardo Guerra (batteria), per una serata dedicata al jazz contemporaneo e al dialogo musicale tra i suoi interpreti.

Il 3 gennaio, il palco sarà affidato a Jacopo Mai, protagonista di un recital pianistico che metterà in risalto tecnica, sensibilità interpretativa e finezza espressiva. La rassegna si concluderà, il 4 gennaio, con l’Ensemble Puck, formato da Stefano Caponi (pianoforte), Angelo Colone (chitarra), Stefano Corato (contrabbasso), Leonardo D’Angelo (batteria) ed Emanuele Elisei (sassofono), e impegnato nell’esecuzione della celebre “Picnic Suite” di Claude Bolling, opera brillante e ricca di suggestioni che unisce jazz e musica colta.

Anche quest’anno l’Etruria Musica Festival Winter Edition sarà arricchito da una piacevole appendice serale: il 2 gennaio, alle 21, il trio Iachini, Bassi e Tienforti si esibirà al Grappolo Wine Bar; mentre il 4 gennaio, sempre alle 21, sarà la Taverna Totino a ospitare il concerto del trio D’Agata.

