VASANELLO - Sabato al cinema Albertone, a partire dalle 18, si terrà un incontro pubblico, ad ingresso libero, sullo scottante tema di attualità delle scorie nucleari.

Il titolo del convegno è “Il No della Tuscia al deposito di scorie nucleari” ed è promosso dal Biodistretto della via Amerina in collaborazione con il Comune di Vasanello.

Con l’ausilio di autorevoli relatori si farà il punto sui rischi reali che incombono sul nostro territorio, a partire dai 95.000 metri cubi di scorie nucleari che potrebbero essere riversate nella Tuscia.

Una discarica nucleare comprometterebbe il patrimonio storico, economico e sociale con gravi conseguenza per il territorio e per le comunità. Negli ultimi tre anni il Biodistretto e i 13 comuni che ne fanno parte hanno presentato “osservazioni” e critiche al progetto della Sogin che dimostrano incompatibilità ed incongruenza fra la Tuscia nel suo insieme ed il progetto della discarica nucleare.

“La scellerata ipotesi di realizzazione di un deposito di scorie radioattive sul nostro territorio rappresenta un’eventualità assolutamente da scongiurare – dichiara il sindaco Igino Vestri – le enormi potenzialità ambientali, culturali e storiche ne risulterebbero gravemente compromesse ed i cittadini devono essere informati su questi rischi. L’incontro di sabato ha proprio questo obiettivo: spiegare, fare chiarezza e mobilitare le comunità perché alla fine sono loro a dover decidere del proprio destino.”

Appuntamento alle 18 al cinema Albertone, all’incontro parteciperanno: Igino Vestri, sindaco di Vasanello, Famiano Crucianelli, presidente del biodistretto della via Amarina, Tonino Scarelli, esperto in sistemi decisionali, Marco Rossi ingegnere, Angelo di Giorgio oncologo. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito internet www.comune.vasanello.vt.it.

