SANTA MARINELLA - Si è svolta ieri l'iniziativa “Decoriamo insieme l’albero di Natale”, un progetto che il Comune ha ideato in vista delle festività natalizie, rivolto agli alunni delle scuole primarie. Presenti il sindaco Pietro Tidei, l'assessore al Verde e Arredo urbano Elisa Mei, il presidente del Consiglio comunale Emanuele Minghella, il comandante della Polizia locale Keti Marinangeli e due delegati della locale stazione dei carabinieri in rappresentanza del comandante Alisi. I bambini, in un clima di festa, hanno decorato gli alberi di Natale che successivamente saranno piantumati sul territorio comunale.

Nel frattempo, il castello di Santa Severa si è vestito di luce ed ha aperto le porte al Villaggio di Natale. «Siamo sempre più orgogliosi di come il castello si stia trasformando in un luogo più vivo e coinvolgente – dice il sindaco Tidei - capace di offrire esperienze uniche a tutti i visitatori non solo in estate con visite e soggiorni ma anche in inverno con eventi e iniziative che promuovono il territorio, contribuendo alla crescita del turismo e dell'economia locale, facendo conoscere le bellezze della nostra città. A tal proposito voglio rivolgere un ringraziamento alla Regione Lazio e a LazioCrea per il continuo sostegno al castello di Santa Severa e promozioni di iniziative come il Villaggio di Natale che trasforma il maniero in un punto di riferimento per tutta la comunità, con luminarie, laboratori, spettacoli e mercatini che creano un'atmosfera ancora più magica, valorizzando il nostro patrimonio».

