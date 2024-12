Lutto nel mondo della politica: è morta Gabriela Grassini, ex sindaca di San Lorenzo Nuovo, segretario provinciale del Alleanza Nazionale prima e poi vice provinciale del Popolo della Libertà.È stata anche presidente Ater.

«Ci ha lasciati Gabriela Grassini – scrive Allegrini – Dopo una brillantissima ed importante carriera in Italia e all’estero, come alto funzionario del Ministero della Difesa, si era dedicata all’amministrazione e alla politica. È stata sindaco di San Lorenzo Nuovo, paese di origine della sua famiglia, per due mandati nei quali aveva fatto moltissimo mettendo a disposizione del territorio e del “suo” paese la professionalità e la caparbietà che la caratterizzavano. È stata poi segretario provinciale di Alleanza Nazionale e presidente dell’ Ater di Viterbo e, in ogni ruolo, ha dimostrato capacità e massimo impegno, perché solo così lei concepiva il fare politica e amministrazione. Era una donna fuori del comune, che aveva gestito grandi responsabilità, ma semplice e vicina alla gente, soprattutto i suoi amati concittadini di San Lorenzo, paese che amava profondamente. Determinata e volitiva, riservata, onesta e giusta, ricorderemo tutti il tratto pubblico apparentemente burbero ma garbato del suo carattere e la sua concretezza e capacità di soluzione dei problemi. Con gli amici più stretti rivelava la sua natura divertente e curiosa, sempre in crescita, come si addice alle persone molto intelligenti. Tutti quelli con cui ha lavorato, i compaesani, i compagni di partito, le tante persone che ha aiutato, gli amici e i parenti la ricorderanno come una donna davvero speciale».

Alle sue parole si aggiungono anche quelle dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati: «Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Gabriela Grassini - dice - per anni figura centrale nel panorama della politica viterbese, a cui si è dedicata con passione e dedizione. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi importanti anche all’estero, rivestendo il ruolo di alto funzionario del ministero della Difesa; prima di diventare sindaco di San Lorenzo Nuovo per due mandati e presidente dell’Ater di Viterbo. In questo momento di dolore, rivolgo le mie più sentite condoglianze ai familiari».

Daniele Sabatini, capogruppo FdI in Regione, la ricorda come «una donna che in politica si è sempre dimostrata estremamente competente e battagliera, tenace nel portare avanti le idee in cui credeva».

«A nome mio, del coordinamento provinciale e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia - dice il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri - esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Gabriela Grassini, personaggio di spicco della politica viterbese per tanti anni. È stata sindaco di San Lorenzo Nuovo per due mandati, oltre che presidente dell’Ater di Viterbo e segretario provinciale di Alleanza nazionale: ruoli che ha svolto con grande senso di responsabilità e competenza. Con Gabriela se ne va un pezzo di storia della politica viterbese. Le più sentite condoglianze ai familiari».