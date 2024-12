LADISPOLI – Pitbull senza guinzaglio attacca un cagnolino. La storia si ripete e a farne le spese è stato un cucciolo che è finito in una clinica veterinaria per essere rimasto ferito. A raccontare la storia, l’ennesima che riguarda l’aggressione di un cane di grossa taglia nei confronti di un altro più piccolo, è stato il proprietario. «Il fatto è avvenuto all’interno del parco pubblico di via Odescalchi di fronte alla chiesa – è la sua testimonianza – quel pitbull era sciolto intorno alle 21.30 e ha assalito il mio cane». Poi l’appello social: «Se qualcuno conosce la signora è pregato di contattarmi».

Fortunatamente il cagnolino non è in pericolo di vita. «Sta bene – aggiunge il padrone – ma ha avuto quattro punti di sutura, ha dovuto prendere l’antibiotico ed è ancora sotto osservazione. La signora si è allontanata». Tante, troppe volte a Ladispoli si sono verificate situazioni analoghe. I residenti invocano maggiori controlli soprattutto nelle aree più affollate come i giardini per impedire che, senza museruola o guinzaglio, possano attaccare anche i bambini o comunque gli altri cuccioli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA