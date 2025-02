FIUMICINO - «Voglio condividere la mia amarezza e il mio scoraggiamento di fronte all’ennesimo episodio di inciviltà nella nostra città». Inizia così la segnalazione di una cittadina, che accende i riflettori sulla questione dell’abbandono rifiuti e dell’inciviltà.

«Ho scattato questa foto in Via Portunno, all’incrocio con Via Ugo Botti: un furgone abbandonato, - spiega Miram F. - colmo di rifiuti, che rappresenta tutto ciò che non dovrebbe essere il nostro territorio – sottolinea la cittadina -. Ogni volta che mi trovo davanti a scene come questa, mi chiedo come sia possibile che, nonostante gli sforzi di tanti, non si riesca ancora a trovare una soluzione definitiva per fermare questi atti di degrado. È evidente che non si tratta solo di un problema di decoro urbano, ma di una mancanza di rispetto verso il bene comune e verso noi stessi come comunità. Voglio ringraziare il gruppo Azione Fiumicino per Calenda, di cui faccio parte, per le tante attività di sensibilizzazione. Credo fermamente che la strada per migliorare passi anche attraverso l’educazione civica e la partecipazione attiva dei cittadini. Ma non basta: serve un impegno concreto da parte di tutti, dalle istituzioni ai singoli, per contrastare questa inciviltà che sembra ormai radicata. Non mi arrendo all’idea che Fiumicino debba rassegnarsi a queste condizioni. Io sogno una città pulita, ordinata, dove il rispetto per l’ambiente e per il prossimo sia un valore condiviso. E sono certa che insieme possiamo fare la differenza – conclude la lettera. Questo mio appello è rivolto a tutti: cittadini, amministratori, associazioni. Il cambiamento è possibile solo se ci crediamo e ci impegniamo, ognuno nel proprio piccolo, per lasciare alle future generazioni una Fiumicino migliore. Sta a noi dimostrare che siamo capaci di crescere, non solo come città, ma anche come società».