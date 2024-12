Il mare di Tarquinia e Montalto di Castro tra i più belli del Lazio, con una qualità di tutto rispetto.

Lo ha stabilito la Guida blu di Legambiente che ha assegnato il tradizione punteggio relativo al “Mare più Bello 2024”.

Nessuna località del Lazio ha ricevuto il massimo riconoscimento nazionale con le 5 vele, con Ventotene che ha ottenuto 4 vele. Tarquinia e Montalto di Castro si difendono bene con tre vele alla pari di Gaeta, Formia, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina.

Meno bene per Santa Marinella che ha ottenuto 2 vele, come Anzio, Ostia, Nettuno e Ponza.

Assegnati anche i riconoscimenti per i comuni “amici delle tartarughe”, assegnati a Fondi, Formia, San Felice Circeo e Terracina tra i primi a sottoscrivere il protocollo Turtlenest al quale stanno seguendo tante altre adesioni.

“Qualità ambientale e fruizione sostenibile sono imprescindibili per una proposta turistica sana che ciascun comune costiero e lacustre deve mettere al centro delle proprie iniziative - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. La nostra Guida e la consegna delle vele premia la bellezza e le buone pratiche lungo le coste, ma vuole anche stimolare tutte le località a fare sempre di più e meglio sulle politiche ambientali. Con un occhio attento al bel litorale del Lazio per l’inizio dell’estate 2024, invitiamo tutti quelli che lo raggiungeranno a rispettarne gli spazi a partire dalle spiagge, così come dalle rive dei magnifici laghi della nostra regione”.

Soddisfazione per i sindaci di Tarquinia Alessandro Giulivi e Montalto di Castro Emanuela Socciarelli per l’ennesimo riconoscimento che premia la grande attenzione alla costa.

Risentito, invece, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei: «Santa Marinella e Santa Severa hanno un mare invidiabile, sotto ogni punto di vista, così come riportato dai dati ufficiali del Governo sul portale acque, da tutti visionabili e consultabili. Rispetto allo scorso anno abbiamo ricevuto oltretutto due nuovi punti di campionamento catalogati come "eccellenti" a dimostrazione che il nostro mare è pulito ed in ottima salute, così come si evince dalle tante presenze di villeggianti e turisti che affollano le nostre spiagge. Il nostro sistema di depurazione - ha aggiunto il sindaco - è ottimale e ci permette di ottemperare a tutti i parametri di qualità».

Nella Guida inserite anche le località turistiche sui laghi, tante quelle nel Lazio: miglior risultato con 4 vele, come già annunciato, per i comuni di Bolsena sull’omonimo lago, Trevignano Romano sul lago di Bracciano e Anguillara Sabazia sul lago di Martignano. Tre vele ai comuni di Capodimonte e Montefiascone sul lago di Bolsena, Anguillara Sabazia e Bracciano sul lago di Bracciano, e tre vele anche ai comuni sul Lago del Turano (Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora e Paganico Sabino) e quelli nel Lago del Salto (Fiamignano, Petrella Salto e Varco Sabino). Con 2 vele il comune di Nemi sul lago omonimo, e i comuni di Caprarola e Ronciglione sul Lago di Vico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA