BARBARANO ROMANO - Il luogotenente Stefano Polzonetti dopo 38 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri va in congedo.

Originario della provincia di Terni, si arruola nel settembre del 1985, neo promosso sottufficiale ha prestato servizio presso i comandi stazione della Capitale, di La Storta e Ponte Galeria, per poi approdare nel 1992 nella provincia di Viterbo con incarico presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Ronciglione. Nel 1993 viene nominato comandante della stazione carabinieri di Monterosi e nel 2006 comandante della stazione di Blera, dopo un breve passaggio di due anni a Monte Romano. Dal 2017 comandante della stazione di Barbarano Romano, dove oggi ha terminato il suo servizio per raggiunti limiti di età. In quest’ultimo incarico, come anche nei precedenti, il luogotenente Polzonetti ha sempre riscosso la stima e la riconoscenza da parte della popolazione tutta che nelle sue doti professionali ed umane hanno sempre visto in lui la classica figura paterna del comandante di stazione, incarico prestigioso e “pietra d’angolo” per l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri che il luogotenente Polzonetti ha ricoperto con profitto e competenza per 30 anni esatti, tutti trascorsi nella Tuscia. Insignito delle onorificenze, quali la Medaglia d’Oro per lungo Comando, e la Medaglia d’Oro per anzianità di Servizio, lascia il servizio attivo con la stima e la riconoscenza dei suoi più stretti collaboratori e dei suoi superiori che hanno visto in lui un professionista sempre disponibile e instancabile.