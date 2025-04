TUSCANIA - Dopo 43 anni il luogotenente Cosimo Sansone lascia il servizio: comandante dell’aliquota radiomobile e negli ultimi mesi anche comandante del Norm in sede vacante della compagnia di Tuscania, ha svolto il suo ultimo giorno di servizio nell’arma dei carabinieri.

Arruolato giovanissimo nella Benemerita, nel 1982, all’età di 17 anni, in qualità di carabiniere effettivo varca la scuola allievi carabinieri di Roma e successivamente presso la stazione carabinieri di Ariano nel Polesine, poi Rovigo e dal 1985 al 1987, ha frequentato il 38° corso allievi sottufficiali presso le scuole di Velletri e Vicenza, approdando con il grado di vice Brigadiere presso la stazione di Casteldario (MN).

Dopo alcuni anni in Lombardia arriva in Basilicata, presso il reparto operativo dell’ex comando gruppo carabinieri di Potenza, per poi giungere nel Lazio alla compagnia di Poggio Mirteto (RI), con il grado di Maresciallo, assumendo il comando dell’aliquota radiomobile. Dal giorno del suo compleanno, precisamente 16.04.1999, sino al 16.04.2025, ha prestato il proprio servizio presso la compagnia di Tuscania, sempre in qualità di comandante dell’aliquota radiomobile.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, è stato insignito della medaglia d’oro al merito di lungo comando, della croce al merito per anni 40 di servizio e della medaglia di bronzo al valor civile per l’intervento a seguito di calamità naturale in Valtellina (SO) nel 1987. «Il luogotenente Sansone, nel corso dei suoi 43 anni di servizio, ha operato sempre con grande professionalità e competenza – fa sapere il comando dei carabinieri di Viterbo – risultando un sicuro punto di riferimento per tutti i suoi militari, interpretando il suo ruolo con equilibrio, autorevolezza ed elevata ed incessante motivazione ma anche grande umanità. Punto di riferimento per la popolazione, per la sua non comune professionalità. L’augurio che tutti i colleghi gli rivolgono è di meritato riposo, a conclusione di una carriera ultra quarantennale».

