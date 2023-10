Il capo ufficio della sezione logistica del comando provinciale deicarabinieri, luogotenente c.s. Catalani, dopo 39 anni di servizio, ha salutato colleghi ed amici ed è andato in pensione. Arruolatosi nel 1984, dopo vari e prestigiosi incarichi che lo hanno visto sempre apprezzato protagonista dai suoi superiori e stimato amico dai suoi collaboratori, arriva al comando provinciale di Viterbo nel 1996, dove prende dapprima la guida del nucleo comando ed in seguito il comando della sezione logistica, garantendo stabilità ed una risposta sempre pragmatica alle numerose e talvolta difficoltose esigenze operative/logistiche.

In occasione del saluto, il neo pensionato ha voluto offrire un rinfresco per ringraziare tutti i colleghi che lo hanno conosciuto nei suoi anni al comando di Viterbo. Il comandante provinciale, colonnello Massimo Friano, esprimendo il sentimento comune dei militari presenti, ha ringraziato a sua volta il luogotenente per l’azione decisa e preziosa che ha sempre contraddistinto lo spirito lavorativo del sottufficiale. Al termine del saluto, non privo di un sentimento di commozione, il colonnello Friano ha fatto omaggio al luogotenente, da parte degli intervenuti, di un ricordo per i suoi anni trascorsi nel viterbese.