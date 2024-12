CERVETERI – La costa si prepara a modificare la sua forma. Tanti i progetti in ballo grazie a vari finanziamenti che consentiranno di riqualificare Campo di Mare. In tutto si parla di oltre 3 milioni di euro tra fondi della Regione, di Città Metropolitana e anche dello stesso Comune che ha acceso un mutuo recentemente. Affascinante senza dubbio la realizzazione della passerella pedonale sul fosso Zambra che consentirà un collegamento diretto tra Campo di Mare e Furbara. Il sindaco si concentra anche sugli altri interventi. «I lavori sono divisi in diversi lotti – chiarisce Elena Gubetti -, oltre alla ciclabile di collegamento tra stazione e lungomare in fase di ultimazione in questi giorni, spicca il cantiere avviato con Città Metropolitana per la riqualificazione di piazza Morbidelli e delle aree attrezzate per praticare lo sport. Sono inclusi i campetti di gioco, la pista per lo skate e attrezzature per la ginnastica all’aria aperta». Nell’elenco l’allargamento della ciclabile dalla stazione ferroviaria di Cerenova fino a raggiungere il lungomare dei Navigatori Etruschi snodandosi tra viale Campo di Mare, viale Mediterraneo e viale Adriatico. Un progetto però contestato apertamente dai comitati cittadini per la carreggiata ristretta e il cambio di viabilità in alcune zone. Poi ruspe e operai entreranno in azione anche sul lato più vicino alle spiagge di Campo di Mare. «Parliamo dei percorsi pedonali – aggiunge il primo cittadino – e delle aree sosta attrezzate. Importante il prolungamento della ciclabile e il ponte sul fiume Zambra: saranno inseriti all'interno della Tirrenica che sta realizzando la Regione Lazio».

Verde pubblico, panchine e arredi urbani e giochi per i più piccini. «Quando tutto sarà completato – dice ancora Gubetti - il nostro litorale avrà un enorme possibilità di sviluppo mantenendo sempre la sua natura di luogo speciale con un paesaggio unico in cui lo sguardo si perde tra il mare e i monti della Tolfa». L’obiettivo dichiarato è quello di realizzare la maggior parte delle opere prima della prossima estate.

