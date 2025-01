ALLUMIERE - Dopo un 2024 all'insegna di tante iniziative, il Gruppo giovanile parrocchiale di Allumiere ha aperto il 2025 sulla stessa strada al servizio dei bambini e dei giovani e in prima linea nel sociale.

Il Ggp collabora attivamente in parrocchia, in paese e anche con la Pro Loco e l'amministrazione comunale. In apertura del nuovo anno, precisamente il 6 gennaio, il Ggp diretto da Cinzia Bucci in collaborazione con l'educatrice Monica Golino e altri volontari, hanno dato vita alla festa della Befana. Le responsabili del gruppo tracciano un bilancio positivo.

"Lo scorso anno, come quest'anno, abbiamo aperto l'anno con la festa della Befana, poi abbiamo partecipato alla sfilata dei carri di Carnevale. Abbiamo portato attività di oratorio con bambini dopo la Messa delle 10.30 la domenica; per la festa del Corpus Domini abbiamo fatto un altare davanti casa delle suore e in piazza abbiamo portato i disegni con i bambini del catechismo. In estate abbiamo fatto un piccolo campo scuola con ragazzi della cresima e del post cresima; abbiamo partecipato alla processione della Madonna dell'Assunta il 15 agosto.

Abbiamo dato vita ad un laboratorio ludico per bambini e ragazzi in occasione della festa di Asinitaly. Abbiamo organizzato i giochi popolari per bambini e ragazzi e poi la caccia al tesoro e altro per la Festa d'Autunno".

Per le festività natalizie il Ggp ha animato la casa di Babbo Natale e ha portato avanti l'iniziativa "Natale solidale" dove sono stati raccolti regali usati: "Li abbiamo sistemati - proseguono dal Ggp - incartati e consegnati a bambini che non possono acquistarne". A seguire il Ggp ha dato un piccolo concerto con canti natalizi con bambini del catechismo; poi hanno partecipato alla parata di Natale per le vie del paese. Con il coro tutte le domeniche il Gp anima la Messa delle 10.30. Anche quest'anno il Ggp dato il via all'anno con varie attività e domenica 19 gennaio dalle 15.30 "Subito dopo la benedizione degli animali - spiegano la presidente del Ggp Cinzia Bucci e l'educatrice Monica Golino - aspettiamo bambini e ragazzi per una mega galattica festa di carnevale in maschera al salone dell'oratorio per festeggiare insieme se vuoi porta una bibita o qualcosa da mangiare vi aspettiamo".

