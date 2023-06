CERVETERI - Il gruppo bandistico cerite vola in Germania. Da venerdì la banda cittadina diretta dal maestro Augusto Travagliati sarà a Fürstenfeldbruck, per incontrare la banda locale Stadtkapelle: tre giorni insieme per celebrare e festeggiare il 50esimo anniversario del gemellaggio tra Cerveteri e la città tedesca. Nell’occasione, il maestro Travagliati arriva in Germania anche con un’altra sua creatura musicale: il quartetto di clarinetti Ulderico Paone, l’elegante gruppo di fiati composto oltre che da Travagliati, anche dai maestri Giulia Leonardo, Marco Luchetti e Amedeo Ricci. «Abbiamo accolto con grande gioia l’invito dei colleghi tedeschi a festeggiare insieme questo anniversario così importante per le nostre due città – ha detto Travagliati – Lo scorso anno furono loro a venire a Cerveteri: tutti quanti noi conserviamo ancora vivo il bellissimo ricordo di esserci esibiti tutti insieme all’interno della Sagra dell’uva e del vino dei Colli Ceriti. Saranno giorni di festa, di tanta musica e di unione: faremo un viaggio lungo, carichi dei nostri strumenti musicali, di tanti spartiti e con tanta voglia di divertirci e di fare musica». Il viaggio a Fürstenfeldbruck sarà occasione non soltanto per il gruppo bandistico, ma anche per un’altra realtà musicale di Cerveteri di altissimo spessore artistico: per la prima volta all’estero dalla sua fondazione, il maestro Travagliati si esibirà con il quartetto di clarinetti Ulderico Paone, composto oltre a lui da altri tre elementi della banda cerite. «Non appena torneremo dal viaggio in Germania – ha concluso Travagliati – siamo pronti con tanti nuovi appuntamenti, per allietare con la nostra musica l’estate dei cittadini e dei villeggianti di Cerveteri». ©RIPRODUZIONE RISERVATA