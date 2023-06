CERVETERI - Il Granarone tinto d'azzurro per il 36 anni del Telefono Azzurro. Con questo "omaggio" il comune ha voluto «lanciare un messaggio di sostegno a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano per la tutela e il benessere dei più piccoli, ma anche un pensiero per tutti i bambini del mondo, vittime di violenze e soprusi, con la speranza che presto possano vivere la pace e godere dei diritti che la loro tenera età merita», ha spiegato il consigliere Adele Prosperi.

Il Telefono Azzurro è una onlus italiana nata nel 1987 con lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia, riconosciuta con una convenzione Onu due anni più tardi. Telefono Azzurro fa parte delle associazioni Guida di Civicrazia, la coalizione di oltre quattromila associazioni affinché il potere pubblico sia al servizio del Cittadino. Promuove un rispetto totale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Con le sue attività ogni giorno sostiene le loro potenzialità di crescita e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita. Ascolta ogni giorno bambini e adolescenti e offre risposte concrete alle loro richieste di aiuto, anche attraverso la collaborazione con istituzioni, associazioni e altre realtà territoriali. Opera in un contesto internazionale per la promozione di una cultura dei diritti. Persegue il benessere di ogni bambino e il suo diritto a crescere in un ambiente sicuro e all’interno di una rete di relazioni in grado di assicurarne lo sviluppo e prevenirne abuso e disagio. La Linea di Ascolto 19696, per bambini, adolescenti e adulti, è un servizio gratuito e accoglie le richieste di aiuto provenienti dal territorio nazionale h24, 7 giorni su 7.

